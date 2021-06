Rally Alba: la "prima" di Luca Rossetti

La prima soddisfazione stagionale di Luca Rossetti arriva nel Rally di Alba al termine di una gara emozionante dove non sono mancati i colpi di scena. Sul gradino più alto del podio l'equipaggio Rossetti-Fenoli batte di 4''.6 Corrado Fontana navigato da Nicola Arena. Nella rincorsa alla vittoria finale è mancato Perdersoli che ha visto svanire le possibilità di vincere la gara a metà del rally, dopo aver vinto due delle prime tre prove speciali. A condizionare il pilota Citroen la foratura dopo aver centrato un sasso. Lo stop ha imposto oltre due minuti per sostituire la gomma: Pedersoli ha concluso il secondo giro di prove e poi si è ritirato, lasciando il via libera a Rossetti e Fontana per la vittoria finale.

Presa la leadership dopo la seconda speciale, Rossetti non ha più lasciato il primato, centrando una prima vittoria bellissima. Sul podio sale anche l'irlandese Joshua MC Erlean, staccato di 58 secondi. Quarto posto importantissimo per Andrea Carella, che diventa un terzo per la classifica del campionato italiano WRC. Il pilota della Skoda Fabia sale in testa alla classifica a +1 su Pedersoli. Rossetti è terzo con 33,75 punti. Il 15° Rally di Alba era gara valida anche per la quarta zona della Coppa di Zona ACI Sport. Anche in questa classifica ad emergere sono stati Luca Rossetti e Manuel Fenoli, davanti a Elwis Chentre.

