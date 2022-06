RALLY Rally Alba: vince Gryazin ma sorride anche Crugnola Il 9 luglio si corre la 50esima edizione del rally di San Marino

Arrivato ad Alba con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista dei prossimi impegni iridati, il russo Nikolay Gryazin non ha tradito le attese e dopo due giornate di gara ed oltre 120 chilometri cronometrati, ha vinto la sedicesima edizione del Rally di Alba, quarto appuntamento del campionato italiano. Al volante di una Skoda Fabia, Gryazin ha dominato la gara piemontese, aggiudicandosi 4 delle 9 prove speciali affrontate. Si tratta del terzo straniero a firmare l’albo d’oro del rally di Alba, dopo il francese Sebastian Loeb e l’irlandese Craig Breen. Vince Gryazin ma può sorridere anche Andrea Crugnola. Quella del pilota varesino è stata una prestazione davvero eccellente.Crugnola ha mantenuto la scia di Gryazin ed ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 11 secondi e 9 decimi. Sul podio anche Fabio Andolfi, navigato da Manuel Fenoli. Il pilota savonese ci ha provato fino in fondo ad attaccare Crugnola, vincendo prima la Power Stage e poi la prima e l'ultima prova speciale del sabato. Una gara chiusa con il terzo posto assoluto, a soli 4 secondi da Crugnola e con il terzo podio consecutivo nel campionato assoluto. Da segnalare il sesto posto assoluto del pluricampione italiano Paolo Andreucci al volante di una Skoda e il settimo di Giandomenico Basso con una Hyundai i20.

Prossimo appuntamento, dal 21 al 24 luglio con il Rally di Roma Capitale mentre tra meno di due settimane, precisamente il 9 luglio si corre la 50esima edizione del rally di San Marino, prova valevole per il Campionato Italiano Terra.

