RALLY Rally Alpi Orientali Historic: poker per Da Zanche Il valtellinese si impone nella sesta prova del Campionato Italiano Auto Storiche e vola in testa alla classifica generale. Alle spalle di Da Zanche le altre due Porsche di Negri e Bertinotti.

E' poker per Lucio Da Zanche nel Campionato Italiano Auto Storiche. Il valtellinese, a bordo di una Porsche 911, si è imposto anche alla 25^ edizione del Rally Alpi Orientali Historic, sesta prova stagionale. Da Zanche ha preso in mano la situazione fin dalla prima prova speciale e non ha più lasciato la leadership allungando così in vetta alla classifica generale. E' il quarto successo in questo rally per il pilota nato a Sondrio e navigato da De Luis dopo quelli conquistati nel 2004, 2011 e 2019.

Alle spalle di Da Zanche c'è stata una bella bagarre per le posizioni del podio: il secondo gradino va a Davide Negri, anche lui su una Porsche 911. Dopo aver perso parecchi secondi nel primo giro di prove a causa di una scelta sbagliata di gomme, il biellese è riuscito a sopravanzare Marco Bertinotti che, alla fine, ha chiuso terzo con l'altra Porsche. Con la parte storica si è chiuso il Rally in Friuli che – contando le diverse categorie – ha visto la presenza di ben 165 iscritti. Un risultato che soddisfa gli organizzatori mentre il CIRAS prosegue con il penultimo appuntamento in programma dal 23 al 26 settembre con il Rally d'Elba Storico.

