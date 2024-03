RALLY Rally anni 70' e 80', quanti ricordi: rimpatriata tra ex piloti e navigatori Oltre 100 tra piloti e navigatori sammarinesi e del circondario si sono ritrovati per rivivere le emozioni dei rally anni '70 e '80.

Un folto gruppo di amici, prima di tutto, che si è ritrovato per rivivere i fasti dei rally anni '70 e '80. Oltre 100 tra piloti e navigatori sammarinesi, del Montefeltro e del circondario per stare in compagnia, per ricordare aneddoti sulla loro grande passione. Il Rally di San Marino e il Rally dei Castelli: due grandi appuntamenti per chi guidava, due feste per le migliaia di appassionati che affollavano le strade. Era un altro mondo, un altro modo di intendere i rally.

Tra i grandi ospiti anche Rudy dal Pozzo, storico navigatore di "Tony" Fassina con cui conquistò – nei primi anni '80 – sia il campionato italiano che quello europeo a bordo della mitica Opel Ascona. A rappresentare i piloti del Titano, invece, Stefano Rosati che ancora oggi dà spettacolo al volante della sua Talbot Lotus.

Nel servizio le interviste a Claudio Cenci e Stefano Rosati

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: