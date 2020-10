Rally: annullato il 1° Halloween Ronde

A poco meno di tre giorni dall'inizio la Scuderia San Marino annuncia che il 1° Halloween Ronde è annullato. "Nonostante il duro e complesso lavoro svolto dagli organizzatori del direttivo della Scuderia San Marino, - scrivono in una nota- che avevano preparato una gara da corrersi in totale sicurezza, seguendo tutte le linee guida in ottica contenimento Covid-19, il governo della Repubblica di San Marino ha deciso per la sospensione della manifestazione".

