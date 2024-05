RALLY Rally Bianco Azzurro: al via oltre 90 equipaggi tra Moderno, Storico e RallyStar

Alla sede della Scuderia San Marino sono giunte oltre novanta iscrizioni per un Rally Bianco Azzurro, giunto alla ventitreesima edizione. Sono numerosi i concorrenti iscritti al rally Moderno e Storico, oltre a una folta cerchia di RallyStar, una parata di vetture pronte a dare spettacolo.

Al termine delle iscrizioni si registrano i grandi nomi del territorio sammarinese: da Jader Vagnini ad Alessio Pisi, vincitore nel 2022, a Paolo Segantini. Nello storico non può mancare Marcello Colombini che con la sua BMW M3 vorrà difendere il titolo vinto lo scorso anno, ma ci sarà anche Nemo Mazza, insieme a Riccardo Biordi, e Alessandro Bonafé su Porsche 911 SC.

La gara vera e propria partirà sabato 4 maggio con le prime due prove speciali in notturna, “La Casa - Canepa” da ripetere due volte e poi domenica in mattinata l’altra novità con la prova “Corianino - Valdragone” da ripetere per ben tre volte, fino all’arrivo nel primo pomeriggio in Piazza Bertoldi a Serravalle.

