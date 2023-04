Rally Bianco Azzurro: buona la prima per Vellani, Colombini re dello Storico

le interviste a Roberto Vellani e Jader Vagnini

Cinque prove speciali vinte sulle nove disputate: la 22^ edizione del Rally Bianco Azzurro va a Roberto Vellani che conquista la sua prima gara sul Titano, dopo il secondo posto ottenuto al Ronde Halloween. Ancora una volta è stata una bella sfida con Jader Vagnini, ad aver ragione però è stato il pilota reggiano che ha sfruttato al meglio le potenzialità della sua Skoda Fabia Rally2 per dominare e ottenere punti importanti per la classifica della Coppa Rally di 5^ zona. Il Bianco Azzurro, infatti, è tornato sotto ACI Sport per il 2023. Un bel risultato per la Scuderia San Marino che, tra moderno e storico, ha registrato quasi 80 equipaggi alla partenza.

Come detto, 2° posto assoluto per Jader Vagnini, migliore dei sammarinesi. Il pilota della Skoda ha terminato a circa 26'' di ritardo da Vellani e ha bissato la piazza d'onore conquistata già lo scorso anno. Sfortunato, invece, il vincitore della passata edizione Alessio Pisi, in lotta per le prime posizioni ma costretto al ritiro a causa della rottura dell'idroguida della sua Skoda. Sul podio – con Vellani e Vagnini – anche Antonio Rusce, alla prima esperienza sul Titano sempre con la Skoda. Bene anche altri piloti sammarinesi: Stefano Magnani è 4°, Davide Simoncini 6°.

La bandiera biancazzurra sventola più in alto di tutti nello Storico grazie a Marcello Colombini, vincitore di tutte le prove della domenica con la BMW M3. Alle sue spalle Gabriele Rossi e Marco Carlo.

Nel servizio le interviste a Roberto Vellani (vincitore Rally Bianco Azzurro) e Jader Vagnini (2° class. Rally Bianco Azzurro)