RALLY Rally Bianco Azzurro, parola ai vincitori. Righi (Scuderia): "Il format piace, siamo contenti"

Nel post-rally tutta la soddisfazione di Alfredo De Dominicis, vincitore nel Moderno, e Marcello Colombini che ha trionfato nello Storico.

De Dominicis : "Diciamo che ho tenuto sempre un passo che non mi doveva far prendere rischi, in crescendo. Sull'ultima era una condizione difficile, ha iniziato a piovere forte quindi avevo tutto da perdere e ho fatto un errore perché mi sono trovato il paraurti di Jader davanti, praticamente sulla terz'ultima curva e mi sono spaventato per evitarlo, ho tirato troppo forte il freno a mano, mi sono girato, mi si è spenta la macchina in un punto stretto e quindi stavo per perdere la gara. Faccio i complimenti comunque anche agli altri".

Colombini : "Una gara con tante incognite perché ieri sera è andata bene, oggi il problema è stato il meteo e stamattina siamo partiti con le gomme da bagnato ma in realtà le due prove al primo giro erano asciutte. Poi abbiamo montato le gomme da asciutto, due prove bene, quest'ultima prova qua purtroppo ha piovuto, abbiamo dovuto gestire. Per me è stato come farla in trasferimento, proprio piano piano piano. L'obiettivo era portare la macchina in fondo perché c'era da fare danni. Però bella gara, ho sempre fatto complimenti ai ragazzi della Scuderia. Peccato per il tempo però veramente bella gara, complimenti a tutti"

Contento anche Andrea Righi, vice-presidente della Scuderia San Marino: "Un rally che quest'anno è andato tanto bene, gli equipaggi sono rimasti tutti molto contenti. Peccato per il tempo perché arrivando alla pioggia per qualcuno è complicato le cose ma per l'organizzazione è tutto bene. Il format piace con le prove di notte che non sempre vengono fatte quindi gli equipaggi rimangono molto contenti di questo e siamo soddisfatti anche noi".

