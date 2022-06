Rally Bianco Azzurro: tutto pronto per l'edizione 2022

Un evento consolidato che si conferma appuntamento da non perdere per piloti e tifosi. Il Rally Bianco Azzurro accende i motori per l'edizione numero 21 con l'entusiasmo di sempre. Una gara targata Scuderia San Marino che si presenta ai blocchi partenza con numeri e nomi importanti.

Si parte sabato con lo shakedown dalle 15:30 a Ca' Chiavello, poi domenica mattina alle 8:30 la partenza della prima auto in gara. Tre prove speciali da ripetere tre volte, per un totale di nove passaggi tutti da seguire tra Ca' Chiavello, Maiano e “La Casa”. Un Rally Bianco Azzurro tutto da seguire, appuntamento che arricchisce l'offerta sammarinese delle gare off-road.

Nel video le interviste con Roberto Selva (presidente Scuderia San Marino) e (Marco Cavalli – Consigliere FAMS).