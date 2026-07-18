RALLY BIANCOAZZURRO 25° Rally Biancoazzurro, motori accesi: il via con lo shakedown L'attesa è finita. Il Rally Biancoazzurro entra nel vivo con lo shakedown, il tradizionale test che apre ufficialmente il fine settimana di gara e consente agli equipaggi di rifinire gli ultimi dettagli prima del via delle prove speciali.

Sarà il primo vero banco di prova per piloti e navigatori, chiamati a verificare il comportamento delle vetture, l'assetto e gli pneumatici in condizioni il più possibile simili a quelle che affronteranno in gara. Lo shakedown rappresenta anche il primo contatto con il cronometro, pur senza l'assillo del risultato, e offre agli appassionati l'occasione di assistere ai primi spettacolari passaggi delle vetture da competizione. L'edizione di quest'anno, la numero 25, si presenta particolarmente interessante, con un elenco iscritti di qualità e la presenza di equipaggi pronti a contendersi il successo finale lungo un percorso che, come da tradizione, metterà alla prova velocità, precisione e capacità di adattamento. Le strade del Titano torneranno così a essere protagoniste di uno degli appuntamenti motoristici più attesi della stagione. Dopo le verifiche tecniche e sportive, l'attenzione si sposta ora interamente sull'azione. Lo shakedown offre le prime indicazioni sullo stato di forma dei principali protagonisti, anche se la vera battaglia inizierà soltanto con il semaforo verde delle prove speciali, dove ogni secondo potrà fare la differenza. Il Rally Biancoazzurro è pronto a regalare un altro weekend di adrenalina, spettacolo e passione, confermandosi un evento capace di richiamare sul Titano piloti, team e appassionati provenienti da tutta Italia

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