Rally Catalogna: Ogier punta il mondiale.

In Spagna Sébastien Ogier ha l'occasione di chiudere in anticipo il mondiale 2021. Il pilota francese guida il mondiale con 190 punti davanti a Evans a 166. Un'occasione che il sette volte campione del mondo non vuole certo farsi sfuggire. Il primato di Sébastien Loeb è sempre più vicino. Il connazionale è a quota nove titoli, Ogier si porterebbe a otto. Una vera egemonia francese dal 2004 la Marsigliese ha risuonato alla fine di ogni stagione, con i due piloti francesi sempre vincitori, fatta eccezione per il 2019 con Ott Tanak.

Anche in Spagna si parte nel segno di Ogier. Il pilota della Toyota è partito subito forte, con il miglior tempo nello shakedown. Al volante della Yaris, il francese ha preceduto di due decimi il britannico Evans e di quattro decimi Thierry Neuville. Per concludere il discorso con il titolo mondiale già al temine di questa settimana, ad Ogier basteranno ottenere sei punti in più del diretto avversario Evans, unico ancora in grado di pensare di insidiare il titolo. Nella classifica costruttori la Toyota ha il titolo a portata di mano grazie ai 61 punti di vantaggio raggiunti e incrementati dopo la gara in Finlandia.

Sono 280 i km totali di speciali suddivise in 17 prove. Domani si parte con le prime sei, per proseguire sabato con sette e chiudere domenica con le ultime quattro.

