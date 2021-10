Rally Catalogna: Thierry Neuville al comando davanti a Evans e Ogier

Rally Catalogna: Thierry Neuville al comando davanti a Evans e Ogier.

Thierry Neuville protagonista del pomeriggio nella prima giornata del Rally della Catalogna, penultima prova del mondiale WRC. Il pilota belga si è aggiudicato le tre speciali portandosi al comando della classifica generale con 7 decimi di vantaggio su Evans e 19 secondi su Ogier. Quarto posto per Dani Sordo poi Rovanpera. Nella corsa per il titolo mondiale il francese Ogier potrebbe conquistare con una gara di anticipo il titolo e raggiungere quota otto mondiali in carriera.

Domani sono in programma altre sette prove speciali, domenica si chiusa l'edizione 56 del Rally di Catalogna con le ultime quattro speciali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: