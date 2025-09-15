Rally Cile: vittoria e primato per Sébastien Ogier

Un vero e proprio capolavoro quello di Sebastien Ogier in Cile. Il pilota francese festeggia il 200' rally della carriera conquistando la vittoria numero 66. Un risultato importantissimo per Ogier che grazie a questo risultato si porta in testa al mondiale WRC con due punti di vantaggio su Elfyn Evans. Quando mancano tre gare alla fine della stagione il titolo è ancora tutto da conquistare, con Kalle Rovampera, terzo in classifica generale, a 21 punti dal leader. Il finale di stagione resta dunque apertissimo per una lotta a tre. Il Cile di fatto lascia fuori da qualsiasi speranza di vittoria finale Tanak e Neuville. L'11' appuntamento della stagione del mondiale rally conferma le aspettative di Ogier, oramai concentratissimo sul titolo 2025 che gli permetterebbe di salire a quota nove successi e raggiungere il record del connazionale Sébastien Loeb. Le vittorie stagionali di Ogier diventano cinque su otto rally disputati. Il francese non era partito al meglio, costretto ad inseguire. Poi un problema al motore dell'auto di Tanak e uno alla trasmissione di quella di Neuville hanno dato il via libera al francese. Nel sabato della prova sudamericana è arrivato il sorpasso a Evans. Poi non c'è stata più possibilità per il britannico, che si è dovuto accontentare del secondo posto contro Ogier capace di centrato il massimo possibile di punti per ogni gara: 35. Frutto della vittoria di classifica generale, della gara della domenica e della Power Stage. Sul secondo gradino del podio Evans, terzo Adrien Fourmaux. Prossimo impegno il Rally dell'Europa Centrale in Baviera.







