CIAR Rally Ciocco: vince Basso davanti a Crugnola La prima gara della stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally ha regalato emozioni.

Rally Ciocco: vince Basso davanti a Crugnola.

Giandomenico Basso ha vinto il Rally del Ciocco per soli 6 decimi su Andrea Crugnola. La prima gara della stagione del Campionato Italiano Assoluto Rally ha regalato emozioni fino all'ultimo km. Il Rally del Ciocco, alla sua 48' edizione, ha incoronato Giandomenico Basso che per soli 6 decimi ha avuto ragione di Andrea Crugnola al termine di una gara emozionante. Pronti via e il Rally si era aperto nel segno dello sloveno Gryazin davanti a tutti dopo la prima speciale. Dopo le prime tre speciali tre diversi leader di classifica con Giandomenico Basso che si prende il primo posto al termine dei 7,49 km della PS3. Da quel momento il pilota della Skoda è rimato al comando per tutto il sabato, ma il Rally del Ciocco è stato entusiasmante anche nella sua seconda giornata con un finale da brivido. Tutto si è deciso al secondo passaggio alla PS Careggine. Crugnola al comando dopo il primo passaggio, Basso a riprendersi il primo posto al termine della seconda speciale. Alla fine Crugnola è secondo, nonostante le tre vittorie di speciale. Il pilota della Citroen era riuscito a recuperare anche 3 secondi. Un bel duello quello tra Basso e Crugnola che accende la stagione. Terzo posto per Avbelj che conquista la piazza d'onore e il successo per la classifica del campionato italiano rally promozione. Ai piedi del podio, ma non iscritto al CIAR Sparco e quindi fuori classifica generale, l'equipaggio formato da Gryazin-Aleksandrov. Quinto Fabio Andolfi. Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici è invece arrivata la prima vittoria in carriera del giovanissimo Davide Pesavento, in coppia con Alessandro Michelet su Peugeot 208. In gara anche l'equipaggio della Scuderia San Marino formato da Giovanni Dello Russo e Valentina Pasini. La Toyota numero 45 si è piazza al 29' posto assoluto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: