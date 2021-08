Rally Città di Arezzo, Andreucci: "Bel duello con Scandola"

Nel video l'intervista a Paolo Andreucci, vincitore Rally Città di Arezzo

Si infiamma la lotta al vertice nel Campionato Italiano Rally Terra dopo il successo di Paolo Andreucci nella 15^ edizione del Rally Città di Arezzo. Il pilota garfagnino, undici volte campione italiano, ha battuto il grande rivale Umberto Scandola dopo un duello entusiasmante e durato per tutte le 8 prove speciali in programma. Con questa vittoria Andreucci sale a 45.50 punti in classifica e accorcia sul veronese, leader con 60, quando mancano solo 2 appuntamenti al termine: il Rally dei Nuraghi il 17-18 settembre ed il Rally Liburna Terra ad inizio novembre.