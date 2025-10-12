RALLY Rally Città di Bassano: le parole di Crugnola e Testa

Terza vittoria stagionale per Andrea Crugnola al Rally Città di Bassano, sempre più vicino alla conquista del Trofeo Italiano Rally: "Sono davvero molto contento di questo campionato, contro avversari tosti in ogni gara, l'abbiamo fatto per essere sempre allenati, quindi sono contento di aver trovato un livello veramente alto. La vittoria ha un sapore particolare perché è la vittoria di casa della mia scuderia che sono diventati una famiglia per me e fanno veramente tanto. Bravo anche al mio copilota che sta crescendo sempre di più e sono contento forse più per lui che per me"

Seconda piazza per Giuseppe Testa, comunque soddisfatto: "Sono contento soprattutto perché alla fine siamo stati sempre molto vicini con i tempi. Andrea non ha bisogno di presentazioni, quindi sono molto soddisfatto. Poi abbiamo fatto una scelta in secondo giro forse un po' troppo azzardata mettendo la gomma un po' più dura. Ci abbiamo provato, abbiamo giocato un jolly, però non sempre abbiamo ragione, diciamo così. Del resto sono molto soddisfatto, comunque la gara era molto insidiosa, difficile e l'ultimo giro forse eravamo ancora un po' troppo aggressivi con i setting, però ho preferito non toccare nulla perché comunque la macchina mi piaceva così".



