Rally Coppa Valtellina: vince Alessandro Re

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Re, vincitore Rally Coppa Valtellina

Pioggia, asfalto scivoloso, poi il sole improvviso: il Rally Coppa Valtellina ha regalato emozioni fino all'ultimo metro. A dominare, nonostante le condizioni mutevoli, è stato Alessandro Re. A bordo della Skoda Fabia RS, il pilota comasco ha preso il comando delle operazioni in avvio e non l'ha più lasciato, firmando 4 prove speciali sulle 9 in programma e gestendo il vantaggio fino al traguardo. Alle sue spalle Simone Miele su un'altra Fabia. Il varesino ha provato a tenere il passo vincendo due speciali, ma poi ha perso terreno prezioso chiudendo a 14 secondi dal leader: un risultato comunque importante in chiave Trofeo Italiano. Sul terzo gradino del podio sale Manuel Bracchi, al debutto sulla Fabia Evo. Un piccolo errore nelle prime fasi di gara – un'inversione sbagliata davanti al pubblico di casa – gli è costato oltre 6 secondi: un margine che alla fine ha fatto la differenza nella lotta per il secondo posto.

E non sono mancati i colpi di scena come i ritiri di Rossetti e Silva che hanno aperto la strada a Fabrizio Guerra, quarto assoluto nonostante tre speciali conquistate. A far la differenza una scelta azzardata di gomme nella prima parte della giornata. Un Rally Coppa Valtellina spettacolare e ricco di emozioni, che apre nel migliore dei modi la stagione del Trofeo Italiano per il Girone B. Prossimo appuntamento a fine maggio con il Rally del Salento: coefficiente 1.5 per una gara che comprenderà entrambi i raggruppamenti.

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Re, vincitore Rally Coppa Valtellina