Rally Croazia: comanda Thierry Neuville dopo le prime 4 prove

Entra nel vivo il terzo appuntamento del mondiale rally che in questo weekend fa tappa in Croazia. Questa mattina il via alla prima giornata di gara con le prime quattro prove speciali. Al comando della classifica provvisoria il belga Thierry Neuville con il tempo di 27:47.9 con un vantaggio di 7 secondi sul britannico Evans e di 12 su Sébastien Ogier. Il leader della classifica generale ha vinto tre delle quattro prove speciali. Solo nella terza speciale il pilota della Hyundai si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle di Ogier e Evans. Nel pomeriggio sono in programma altre quattro prove speciali per chiudere il programma della prima giornata di rally.