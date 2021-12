Rally del Brunello: piloti sammarinesi grandi protagonisti

Al Rally del Brunello, gara di chiusura del Campionato Italiano Terra Storico, sono in tanti a festeggiare. A partire da Alberto Battistolli che, navigato da Simone Scattolin, ha trionfato nella prima edizione al volante di una Lancia 037. Soddisfazione doppia per il giovane pilota italiano, sempre più una realtà importante del rallismo tricolore, che si è messo dietro il padre “Lucky”. Sono 12 i secondi di distacco tra i due con Alberto che vince e Luigi Battistolli che chiude al secondo posto con la Lancia Delta Integrale. Una costanza invidiabile per il vicentino che lo ha portato a conquistare il titolo di Campione Italiano per quanto riguarda il Terra Storico Quattro Ruote Motrici. Ennesimo trofeo anche per la navigatrice Fabrizia Pons, dopo i cinque successi ottenuti nelle gare del Mondiale Rally tra gli anni '80 e '90 con Mouton e Piero Liatti.









E' stato un weekend da incorniciare, poi, per i piloti biancazzurri. Grazie agli ottimi piazzamenti nel corso della stagione, infatti, la Scuderia San Marino si è portata a casa la categoria riservata – appunto – alle scuderie. 57 punti, 8 in più del Team Bassano e 14 della Scuderia Malatesta. Il miglior risultato personale a Montalcino è di Marco Bianchini con il sammarinese - lontano dalle corse per qualche tempo - che è tornato in grande stile chiudendo al terzo posto assoluto sulla sua Delta Integrale, ad oltre un minuto da Battistolli “junior”. Alle spalle di Bianchini altri due piloti della Repubblica: il “Lupo” Giuliano Calzolari è quarto e Bruno Pelliccioni quinto, entrambi su Ford Escort. Per quest'ultimo la gioia di aver vinto il Tricolore per le Due Ruote Motrici. Bandiera di San Marino che sventola, poi, anche al nono posto del Rally del Brunello con l'equipaggio formato da Nicolò Fedolfi e Livio Ceci.