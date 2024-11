RALLY Rally del Brunello Storico: il sammarinese Pelliccioni a caccia del tricolore Entra nel vivo il Rally del Brunello Storico, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Terra. Il sammarinese Bruno Pelliccioni è vicino alla conquista del titolo 2 Ruote Motrici, "Lucky" di quello 4 Ruote Motrici.

Tra Siena e Grosseto: la Toscana accoglie l'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico con il Rally del Brunello, giunto alla sua quarta edizione. Una due giorni ricca di azione sulle strade bianche, e importante nell'assegnazione dei due tricolori riservate a 4 e 2 Ruote Motrici. Dopo 8 prove speciali c'è il padrone di casa Valter Pierangioli davanti a tutti: percorso quasi netto per il pilota della Ford Sierra Cosworth che ha lasciato solo la “Castiglion del Bosco” a “Lucky” Battistolli, ormai vicinissimo a conquistare il quarto titolo consecutivo nelle 4 Ruote Motrici. L'alfiere della splendida Lancia Delta Integrale ha già vinto 3 gare in questa stagione e comanda la generale con 78 punti: a “Lucky” basterà gestire negli ultimi stage per festeggiare al traguardo.

A un passo dal tricolore 2 Ruote Motrici, poi, il sammarinese Bruno Pelliccioni con la sua Ford Escort RS: il pilota biancazzurro sta per rimettere le mani sul campionato, obiettivo già centrato nel 2020 e 2021. 88 punti prima del Brunello contro i 72 del campione in carica Andrea Tonelli, chiamato ad un'impresa per recuperare: l'emiliano al momento è terzo assoluto – dietro a Pierangioli e “Lucky” - mentre Pelliccioni è quinto dopo una bella rimonta. Nel primo pomeriggio si chiuderà il rally con le ultime speciali.

