RALLY Rally del Brunello Storico: vince Pierangioli, a "Lucky" e Tonelli i titoli 4RM e 2RM Sfuma all'ultima gara il tricolore delle 2 Ruote Motrici per il sammarinese Bruno Pelliccioni: lo vince Andrea Tonelli. Successo al Rally del Brunello Storico per il padrone di casa Valter Pierangioli davanti a "Lucky" che porta a casa il 4 Ruote Motrici.

Cala il sipario sul Campionato Italiano Terra Storico ed è un finale amaro per Bruno Pelliccioni. Il pilota sammarinese, sempre a podio nelle gare precedenti, vede sfuggire il titolo tricolore riservato alle 2 Ruote Motrici sul filo di lana. Resta una grande stagione per Pelliccioni, sfortunato al Rally del Brunello dopo i problemi meccanici nel corso della seconda speciale che lo hanno relegato in 19^ posizione. Da lì' è partita la rimonta dell'alfiere della Ford Escort RS, in grado di agguantare la quarta posizione assoluta a soli 20 secondi dal rivale. Non è bastato però per il campionato, conquistato per la terza volta di fila da Andrea Tonelli. Decisivo lo scarto su 5 gare, che ha premiato il pilota emiliano. Altra prova di qualità per Tonelli – sempre su Ford Escort – terzo assoluto, primo tra le 2 Ruote Motrici nonostante 20 secondi di penalità e una vettura acciaccata nel finale.

Assegnato anche il tricolore delle 4 Ruote Motrici andato, per la quarta volta consecutiva, a “Lucky” Battistolli. Il vicentino con la Lancia Delta Integrale – e Fabrizia Pons alle note - si è preso il secondo posto, che si va ad aggiungere alle altre 3 vittorie ottenute in questa stagione. Ultimo, ma assolutamente non per importanza, il successo prestigioso e importante di Valter Pierangioli tra le strade bianche del Brunello Storico. E' stato un assolo del padrone di casa che, con la Ford Sierra Cosworth, ha fatto segnare il miglior tempo in nove delle dieci prove speciali in programma. Trionfo netto, andando anche oltre i 30 secondi di penalità per un ritardo al controllo orario.

