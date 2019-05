Rally del Cile: Tanak in testa. Ritirato Neuville

Dopo 9 prove speciali sempre in testa l'estone Tanak con un vantaggio di 35 secondi sul francese Ogier e 51 sul finlandese Latvala. Al quarto posto Sebastian Loeb a 52 secondi dal leader della classifica provvisoria. Spaventoso incidente, per fortuna senza conseguenze per Neuville. A bordo della Hyundai I20 Coupe WRC si trovava in terza posizione quando all’interno dell'ottava speciale la Maria Las Cruces 1 è stato autore di un brutto crash dopo un dosso, cappottando rovinosamente la sua vettura. Illeso anche il suo copilota Gilsoul, ma la gara per l'equipaggio si è chiusa con il ritiro