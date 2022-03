Rally del Ciocco: Crugnola trionfa, De Tommaso e Basso sul podio

Nove prove speciali conquistate sulle dodici in programma: Andrea Crugnola non ha avuto rivali al Rally del Ciocco, gara d'apertura del Campionato Italiano Assoluto. Il pilota varesino, al volante di una Citroen C3 Rally2 e navigato da Pietro Ometto, ha dominato dall'inizio alla fine portandosi a casa un successo netto, autorevole e che lo pone di diritto tra i grandi favoriti per il tricolore. CIAR che, da quest'anno, si correrà interamente su asfalto. Di buon auspicio anche il fatto che, nell'unica stagione in cui Crugnola vinse l'Italiano (era il 2020), il 32enne lombardo conquistò il primo posto proprio al Ciocco e Valle del Serchio.

Alle spalle del leader – a circa 31 secondi di ritardo – un altro varesino, Damiano De Tommaso su Skoda Fabia. Per il giovane pilota – classe '96 – anche la soddisfazione di essersi portato a casa una speciale. Così come ha fatto il campione in carica Giandomenico Basso: il trevigiano si rende protagonista di una bella rimonta che lo porta fino alla terza posizione dopo aver accusato alcuni problemi di feeling con la Hyundai i20, vettura completamente nuova per lui. Alla fine saranno 42 i secondi di distacco da Crugnola. Ai piedi del podio, invece, Stefano Albertini – 4° su Skoda Fabia – e Rudy Michelini – 5° con la Polo. C'è anche un po' di San Marino sulle strade toscane con il navigatore biancazzurro Massimo Bizzocchi e l'esperto Ivan Ferrarotti che hanno trionfato nella Coppa Rally di Zona.