Rally del Ciocco: la Super Prova Speciale va a Neuville

161 iscritti per un “Ciocco” da record: la gara d'apertura del Campionato Italiano Rally è stata, come al solito, adrenalinica. Merito di un parco piloti sicuramente d'autore dove spicca la presenza di Thierry Neuville. E' proprio il belga, al volante di una Hyundai i20 R5, ad aggiudicarsi i circa due chilometri della Super Prova Speciale “Il Ciocco” che ha inaugurato la 44esima edizione. Un tempo impressionante quello fatto segnare dal 5 volte vice-iridato WRC: 1:55.4, 2.7 meglio del beniamino di casa Paolo Andreucci con la Skoda Fabia. Per il garfagnino un secondo posto importante ottenuto per soli 56 centesimi davanti ad un altro pilota dal talento affermato: quel Craig Breen che, essenso iscritto al CIR, si è messo pure in cascina i primi 2 punti della Power Stage.









Ai piedi del podio ci sono due campioni in carica con Stefano Albertini quarto ed il varesino Andrea Crugnola, vincitore nel 2020, quinto al debutto con la Hyundai e a circa 4 secondi da Neuville. Il Rally del Ciocco entrerà ora nel vivo con ben 9 speciali in programma, per decidere il primo leader di questo “nuovo” ed appassionante Campionato Italiano.