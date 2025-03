CIAR Rally del Ciocco, soddisfatto Giandomenico Basso Le considerazioni di Andrea Crugnola e Bostjan Avbelj.

All'arrivo del Rally del Ciocco la soddisfazione di Giandomenico Basso e le considerazioni di Andrea Crugnola e Bostjan Avbelj.

Giandomenico Basso: "Nonostante le strade erano migliori, poi ho avuto un piccolo problemino che mi ha fatto perdere un po' di concentrazione, però gli altri in quella prova hanno spinto tanto e sono andati forti. Poi la solita prova del ciocco dove non sono un maestro, lì faccio sempre fatica in mezzo a tutto questo stretto. Poi la ripetizione di Careggine, ci abbiamo creduto e abbiamo cercato di spingere fin dai primi metri. Come avete detto, per soli sei decimi siamo riusciti a spuntarla su un grande e veloce Andrea".

Andrea Crugnola: "Andiamo via dalla Garfagnana consci di essere veloci, come lo siamo sempre stati. Si può migliorare qualcosina sulla gestione gara, perché ieri ho perso troppo tempo e i miei avversari sono stati più veloci, quindi devo migliorare qualcosa. E detto questo ringrazio tutte le persone che ci hanno permesso di essere qui quest'oggi, perché il loro supporto è importantissimo. Poi faccio i complimenti ai miei avversari e a tutti gli arrivati, perché è stato un weekend dove abbiamo visto quasi tutte le stagioni, però ha reso l'area anche un po' più bella e interessante, quindi in ogni caso sono contento".

Bostjan Avbelj: "Abbiamo forato per terza volta consecutiva, terza volta qui in gioco. Abbiamo calcolato sul camera car che abbiamo perso 18 secondi, però è parte del gioco. Sono veramente soddisfatto per questo risultato, terzo in assoluto e primo in promozione, molto importante. Niente da dire, focus ad Alba!"

