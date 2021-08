CIWRC Rally del Friuli: Crugnola trionfa, Carella rimane in testa Il pilota varesino trionfa nel quinto appuntamento del Campionato Italiano WRC al debutto con la nuovissima Hyundai i20 N Rally2. Sul podio anche il padrone di casa Rossetti e Perico. Quarto posto per Carella che è ancora in vetta al CIWRC.

Non poteva chiedere un debutto migliore Andrea Crugnola, al volante della nuovissima Hyundai i20 N Rally2. Il campione in carica del CIR si è imposto alla 56^ edizione del Rally del Friuli, quinto round del Campionato Italiano WRC. Tre prove speciali conquistate sulle 6 in programma e secondo successo per la neonata vettura della casa coreana, a 7 giorni di distanza dall'esordio assoluto con vittoria nel Mondiale WRC2. Ora Crugnola proseguirà nel Tricolore proprio con questa i20, nel frattempo si gode una bella vittoria da outsider sugli asfalti delle Valli del Natisone. Il varesino ha chiuso con 15 secondi di vantaggio sull'altra Hyundai del padrone di casa Luca Rossetti, il migliore tra gli iscritti all'italiano WRC. Anche per il pilota di Pordenone 3 speciali portate a casa ma tanti preziosi secondi persi allo stage “Mersino” quando la sua R5 è andata in protezione.

[Banner_Google_ADS]



Rossetti conquista comunque punti importanti per il Campionato salendo al secondo posto alle spalle di Andrea Carella, quarto con la Skoda Fabia ma ancora in vetta alla generale con 54 punti. Sul gradino più basso del podio, in Friuli, ci va Alessandro Perico tornato alle gare dopo 8 mesi di assenza. Il bergamasco ritrova un piazzamento che gli mancava addirittura da quattro anni. Campionato Italiano WRC che si avvia verso le fasi conclusive: il 17-18 settembre è il programma il Rally di San Martino di Castrozza, penultimo appuntamento prima della gran chiusura a fine ottobre con il Trofeo ACI di Como.

[Banner_Google_ADS]



Video Gallery Le interviste

I più letti della settimana: