Rally del Messico: comanda Lappi davanti a Ogier.

Il finlandese Esapekka Lappi è al comando del Rally del Messico, terzo appuntamento del Mondiale Wrc. Il portacolori della Hyundai ha un vantaggio di poco più di 5 secondi nei confronti di Sébastien Ogier mentre completa il podio provvisorio, il britannico Evans con un ritardo di 30 secondi. Quarto posto per Thierry Neuville che precede il campione del mondo Kalle Rovampera, che paga un distacco di quasi un minuto. Fuori dai giochi Ott Tanak, l'attuale leader della classifica piloti, ha perso oltre 7 minuti a causa di un guasto al turbo della sua Ford Puma. Nel pomeriggio il via alla terza giornata di gara, con 9 prove speciali per un totale di 128 km di tratti cronometrati.

