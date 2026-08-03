Rally del Piemonte, Crugnola vince e accorcia in classifica: ma Daprà è ancora lontano

Il Campionato italiano assoluto rally continua a essere un triopolio, con i soli Roberto Daprà, Andrea Crugnola e Bostjan Avbelj che si contendono le vittorie di tappa. Nel Rally del Piemonte a mettersi tutti dietro è Crugnola, recuperando un po' di punti in classifica generale, anche se Daprà resta leader con un buon margine su di lui.

Nella doppia giornata sulle strade attorno ad Alba il terzetto stacca tutti subito. A mettersi davanti all'inizio è Crugnola, che ci rimane fino alla penultima prova speciale del sabato, la quinta, prima di subire il sorpasso da Daprà sul finire del pomeriggio, grazie a doppio balzo dal terzo al primo posto. Con già il sapore della vittoria in bocca, ma ancora l'intera domenica di gare da disputare, Daprà sbaglia una scelta rispetto agli avversari e allora non solo si fa risuperare da Crugnola, ma continua a perdere secondi e subisce il sorpasso anche di Avbelj, unico dei tre a non essere mai stato al comando durante il fine settimana.

L'italo-sloveno e il varesino si spartiscono equamente le vittorie nelle prove speciali della domenica, con Avbelj che si prende anche il Powerstage, ma il successo di tappa resta nelle mani di Crugnola. A soli due rally dal termine – quello del Lazio e quello di Sanremo – Daprà continua a guidare la classifica generale con 15 e 25 punti sugli avversari: il margine per recuperare c'è, ma la finestra per farlo si assottiglia sempre di più.







