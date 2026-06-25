TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown

Il belga, due volte vincitore in Grecia, fa il miglior tempo. Secondo Ogier

25 giu 2026
Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown

C'è la Hyundai di Thierry Neuville davanti a tutti nello shakedown del Rally dell'Acropoli, la prova che apre la parte finale del Mondiale Wrc, nonché una delle più iconiche e dure del circuito. La gara in terra greca è solitamente favorevole alla casa coreana, che qui cercherà riscatto tra domani e dopodomani, per provare a invertire la rotta di una stagione che vede ben cinque Toyota nelle prime cinque posizioni della classifica generale.

Neuville, due volte vincitore nell'Acropoli, ha realizzato il miglior tempo davanti al campione del mondo Sebastien Ogier, ma sia lui, sia il compagno di squadra Forumax hanno oltre 60 punti da recuperare rispetto al leader del Mondiale Elfyn Evans, a cinque tappe dalla conclusione.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori