RALLY Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown Il belga, due volte vincitore in Grecia, fa il miglior tempo. Secondo Ogier

Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown.

C'è la Hyundai di Thierry Neuville davanti a tutti nello shakedown del Rally dell'Acropoli, la prova che apre la parte finale del Mondiale Wrc, nonché una delle più iconiche e dure del circuito. La gara in terra greca è solitamente favorevole alla casa coreana, che qui cercherà riscatto tra domani e dopodomani, per provare a invertire la rotta di una stagione che vede ben cinque Toyota nelle prime cinque posizioni della classifica generale.

Neuville, due volte vincitore nell'Acropoli, ha realizzato il miglior tempo davanti al campione del mondo Sebastien Ogier, ma sia lui, sia il compagno di squadra Forumax hanno oltre 60 punti da recuperare rispetto al leader del Mondiale Elfyn Evans, a cinque tappe dalla conclusione.

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