RALLY Rally della Lana: tris per Albertini Altra vittoria per Stefano Albertini nel Campionato Italiano Asfalto. Il bresciano trionfa al Rally della Lana e vola in testa alla classifica generale con 1.5 punti di vantaggio sul romagnolo Campedelli, 2° assoluto.

Non si ferma più Stefano Albertini. E non continua a cessare nemmeno il gran duello con Simone Campedelli che sta caratterizzando questo Campionato Italiano Asfalto. E se il romagnolo ha avuto ragione in Salento, il bresciano si è preso con autorità sia il Due Valli a Verona che il San Martino di Castrozza. Prima di imporsi anche al Rally della Lana, quarto appuntamento del tricolore. E' il terzo hurrà per Albertini, il primo in carriera tra gli asfalti biellesi. Così come negli altri round è stato un bello scontro tra i due alfieri Skoda, deciso sul filo dei secondi. Alla fine saranno solo 7 tra Albertini e Campedelli, in favore del pilota lombardo. Che – grazie a questo successo al Lana - vola al comando della classifica generale del Tricolore Asfalto con 60 punti, 1.5 in più del rivale fermo a 58.5. Alle spalle il vuoto con Pinzano a 29.5 e Fontana a 26. A tre gare dal termine è ancora tutto aperto.

La differenza, Albertini, l'ha fatta nelle ultime prove speciali vincendone 3 delle 7 in programma. Le altre sono state un'esclusiva per Andrea Mabellini, sempre a bordo di una Skoda Fabia. Il conterraneo bresciano, impegnato in una gara-test in vista del Rally di Roma Capitale valido per il campionato Europeo, ha dominato la parte iniziale con 3 scratch poi una foratura lo ha messo fuori dai giochi, spianando la strada ad Albertini. Sul gradino più basso del podio invece c'è il padrone di casa Corrado Pinzano, distante 34'' dal leader al volante della Polo GTI. Piazzamento che vale il terzo posto nella generale, davanti a Corrado Fontana – 4° assoluto – condizionato da un problema elettrico alla sua Hyundai i20 WRC. Tricolore Asfalto che ora va in vacanza, per ridarsi appuntamento nel primo weekend di settembre con il Rally Piancavallo.

