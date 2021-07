RALLY Rally della Marca: Fontana in testa dopo 4PS, ritiro per Pedersoli

Dopo 4 prove speciali Corrado Fontana è in testa al Rally della Marca, quarto appuntamento del Campionato Italiano WRC. Il pilota della Hyundai, campione in carica, comanda con 2 secondi e mezzo di vantaggio sulla Polo di Marco Signor e 15 sulla Skoda di Giuseppe Testa. Ritiro immediato, invece, per uno dei grandi favoriti: Luca Pedersoli, vincitore della speciale di ieri, è stato costretto a fermarsi per un guasto all'idroguida durante il secondo stage.

