Rally della Marca: Signor vince in maniera inaspettata

Marco Signor è profeta in patria e trionfa nell'edizione numero 37 del Rally della Marca. Il quarto round del Campionato Italiano WRC regala emozioni e colpi di scena dal primo all'ultimo chilometro ed il trevigiano ne ha approfittato portandosi a casa un successo clamoroso e, per certi versi, inaspettato. Si perchè, poco prima dell'ultima prova speciale, il campione in carica Corrado Fontana aveva ben 13 secondi di vantaggio proprio su Signor. Sugli 8km dell'”Arfanta”, però, il pilota della Volkswagen li recupera tutti e torna re della “Marca” dopo la sua unica vittoria in carriera ottenuta nel 2016. E dire che Signor si era iscritto a questa gara come outsider, solamente per macinare chilometri sull'asfalto in vista del Rally di Roma Capitale valido per il CIR. Da qui ne è uscito un capolavoro a sorpresa.









Mastica amaro, invece, Fontana: il pilota Hyundai – autentico dominatore – è il grande sconfitto, anche a causa di un problema meccanico che lo ha messo fuori causa. E così il comasco è solo secondo davanti alla Skoda Fabia dell'altro talento locale Rudy Andriolo, terzo. Non sono mancati ritiri eccellenti: su tutti quello di Luca Pedersoli, vincitore della speciale inaugurale del venerdì sera e grande favorito per il primo posto finale, costretto a fermarsi per una rottura allo sterzo della sua Citroen DS3. In testa al Tricolore destinato alle WRC c'è quindi Carella con un punto di vantaggio sullo stesso Pedersoli: la sfida continuerà il 20-21 agosto con il Rally del Friuli Venezia Giulia.