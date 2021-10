Rally di Catalogna: Evans al comando dopo le prime prove speciali

Entra nel vivo il Rally di Catalogna, penultima prova del mondiale WRC 2021. Dopo le prime tre prove speciali è il gallese Evans a guidare la classifica generale con un vantaggio di 7.9 secondi su Thierry Neuville. Evans si è aggiudico la prima e terza prova speciale, mente il belga ha chiuso con lo stesso tempo del britannico la seconda. Sébastien Ogier è terzo con un ritardo di poco più di 11 secondi dal leader Evans. Il francese guida la classifica del mondiale WRC e in Spagna potrebbe conquistare con una gara di anticipo il suo ottavo titolo di campione del mondo. Per quanto riguarda le altre posizioni, quarto posto per Dani Sordo davanti a Rovanpera e Tanak.

