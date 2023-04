WRC Rally di Croazia nel ricordo di Craig Breen

Il rally di Croazia, quarto appuntamento del mondiale WRC, è stato aperto nel ricordo Craig Breen, scomparso proprio una settimana fa in occasione di un test pre-evento. Il WRC ha deciso di dedicare tre momenti al pilota irlandese, il primo questa sera in occasione della presentazione dei piloti, poi in occasione della giornata di chiusura. Intanto in Croazia Kalle Rovampera ha ottenuto il miglior tempo nello shakedown con 1:52. Il campione del mondo in carica ha preceduto il francese Sébastien Ogier e l'estone Ott Tanak. Quarto tempo per Esapekka Lappi. Domani le prime otto prove speciali. Sabato altre otto prima della chiusura di domenica con le ultime quattro per un totale di 301 km di prove speciali.

