Rally di Finlandia, Craig Breen al comando dopo la prima giornata.

Craig Breen ha chiuso in testa la prima giornata del Rally di Finlandia, gara che si è aperta all'insegna del grande equilibrio. Breen è riuscito a passare il compagno di squadra Ott Tanak all'ultima prova speciale della prima giornata. La prova è stata vinta da Evans, che occupa anche il terzo posto in classifica generale. Breen e Tanak invece si sono aggiudicati due speciali a testa. Oggi è in corso la seconda giornata con tanti possibili protagonisti ancora molto vicini in classifica, quindi non sono esclusi ribaltoni.

