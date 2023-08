WORLD RALLY CHAMPIONSHIP Rally di Finlandia: Rovanpera esce di scena per un incidente Domani altri otto stage, poi la chiusura domenica

Nel Mondiale di rally un altro ritiro cambia la storia del Rally di Finlandia: a una prova dalla fine della seconda giornata, anche Kalle Rovanpera, leader del campionato e, fino a stamattina, della gara, esce di scena per un incidente. A questo punto restano in corsa tre piloti per il successo: Elfyn Evans su Toyota, Thierry Neuville, attardato di 9.7 secondi su Hyundai, e Takamoto Katsuta, anche lui su Toyota, a 13.3 secondi. Domani altri otto stage, poi la chiusura domenica, con gli ultimi quattro, per completare i 321 km di prove speciali,

