WORLD RALLY CHAMPIONSHIP Rally di Finlandia: Rovanpera in testa dopo 5 prove Il leader del Mondiale guida su Evans, fuori Tanak, Lappi e Loubet

Rally di Finlandia: Rovanpera in testa dopo 5 prove.

Dominio Kalle Rovanpera, a metà del Rally di Finlandia, che conta già tre ritiri illustri. Il leader del Mondiale Wrc ha vinto tre delle cinque prove disputate e guida la nona prova del campionato con 3.9 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Elfyn Evans. A cominciare meglio di tutti, però, era stato Ott Tanak, vincendo il primo stage davanti a Thierry Neuville e allo stesso Rovanpera. L'estone, però, si è dovuto ritirare dalla corsa durante la seconda giornata dopo aver rovinato il fondo dell'auto, urtando un punto roccioso del terreno. La prova non cannibalizzata da Rovanpera è andata a Takamoto Katsuta, sempre su Toyota. Al ritiro di Tanak sono seguire altre due rinunce di spicco: quella del suo compagno di squadra Pierre-Louis Loubet, anche lui dopo aver danneggiato la propria Puma M-Sport, e quello di Esapekka Lappi, finito contro un albero, ma uscito illeso dall'incidente, così come il suo navigatore. In testa alla gara Wrc2 c'è Oliver Solberg, autore di due grandi prestazioni nelle ultime due prove disputate.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: