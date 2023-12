RALLY Rally di Monza: Mabellini trionfa e chiude in bellezza Successo per il giovane pilota bresciano nell'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Assoluto, e del Terra. Sul podio anche Paolo Andreucci - campione CIRT - e Tommaso Ciuffi. Cala il sipario sulla stagione 2023 con Crugnola "scudettato".

Nel “Tempio della Velocità” arriva la consacrazione per Andrea Mabellini. Il giovane pilota bresciano ha conquistato il Rally di Monza, ultimo appuntamento sia del Campionato Italiano Assoluto che del Terra. Nel percorso misto terra-asfalto ricavato all'interno dell'Autodromo – con condizioni estreme, viste le due giornate di pioggia incessante – Mabellini ha fatto la voce grossa e si è imposto con la Skoda Fabia davanti al compagno di team Paolo Andreucci, arrivato in Brianza già con la certezza dello Scudetto nel CIRT per l'assenza di Nikolay Gryazin. Al leader sono bastate le 3 prove speciali vinte nella giornata di venerdì per poi amministrare il vantaggio 24 ore più tardi. Anche il mito garfagnino ne ha conquistate 3, e infatti ha pagato un ritardo minimo di 5.5''. A completare il podio Tommaso Ciuffi che, con il 3° posto del Monza, ha chiuso nella stessa posizione anche il Terra.

Per quanto riguarda l'Assoluto, Andrea Crugnola aveva già conquistato il tricolore con qualche gara d'anticipo e, nell'ultima gara, è stato costretto al ritiro per il riacutizzarsi del problema alla mano sinistra subito al Sanremo. E con Basso assente, il migliore è stato Fabio Andolfi 4° assoluto nonostante noie alla trasmissione della sua Skoda. Con gli altri titoli già assegnati, a Monza era rimasto solo da decidere il campione dello Junior. Ed è bastato il 2° posto di categoria al vicentino Davide Pesavento per chiudere davanti a tutti un campionato entusiasmante. Cala il sipario, dunque, sulla stagione 2023 dei rally italiani: Crugnola e Andreucci si sono dimostrati ancora una volta i migliori ma – in ottica 2024 – gli avversari hanno già lanciato il guanto di sfida.

