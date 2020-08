Rally di San Marino. domani lo shakedown a Piandavello

Tutto è pronto per il San Marino Rally. Il quartier generale è già operativo e il piloti hanno già ritirato i radar. Domani ci saranno le ricognizioni. Dalle 8 alle 13 per quanto riguarda le Prove Speciali di Lunano e Monte Rocca mentre dalle 13 alle 15 per la nuova di prova denominata Terra di San Marino. Dalle 15.30 alle 18 si svolgerà lo shakedown a Piandavello. Nello stesso pomeriggio sono previste le verifiche tecniche presso le assistenze delle vetture nel piazzale antistante il Multieventi Sport Domus. Sabato 29 agosto alle 7.30 partirà la prima vettura.