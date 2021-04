Rally di Sanremo: trionfa Graig Breen

Il britannico Graig Breen ha vinto la 68esima edizione del rally di Sanremo, seconda prova del campionato italiano. Il pilota della Hyundai I20 si è aggiudicato 4 delle 8 prove speciali in programma, ha preceduto di appena 4 secondi e 7 decimi Andrea Crugnola. Sul terzo gradino del podio, Fabio Andolfi al volante di una Skoda Fabia R5, staccato di 12 secondi e 8. Quinto posto per Giandomenico Basso e sesto per Simone Campedelli. Da segnalare la nona posizione assoluta di Damiano De Tommaso, navigato dal sammarinese Massimo Bizzocchi con la Citroen C3. Prossimo appuntamento del CIR, il 9 maggio con la Targa Florio.