Rally di Sardegna: Ogier allunga su Tänak

Aveva interpretato bene la prima parte il francese Adrien Fourmaux, infatti dopo un' ottima giornata inaugurale è rimasto bloccato da una foratura. Il pilota francese ha inizialmente provato a proseguire, ma poi è stato costretto ad uno stop per sostituire la ruota anteriore sinistra sfilacciatasi lungo il percorso. Fourmaux ha perso così tempo prezioso che lo ha costretto a rallentare e perdere posizioni di classifica.

Al comando è rimasto un solido Sébastien Ogier, autore del miglior tempo nella PS7 e nella PS9 e la classifica a metà tappa lo vede in vantaggio su Ott Tänak. L'estone ha regalato spettacolo considerando che ha concluso la PS9 con la gomma posteriore sinistra tagliata.

Grande protagonista Kalle Rovanperä salito in terza posizione a 37″5 da Ogier e 22″5 da Tänak. Distacchi che non sono certamente recuperabili con facilità, ma il gradino più basso del podio può essere al momento un buon modo per limitare i danni.