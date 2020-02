MONDIALE Rally di Svezia: comanda Evans davanti a Tanak

Al termine della prima tappa, il britannico Evans è al comando del rally di Svezia, secondo appuntamento del Mondiale WRC. Il pilota della Toyota, già protagonista al Montecarlo con il terzo posto assoluto, ha un vantaggio di 8 e mezzo sul campione del mondo Ott Tanak. In terza posizione il finlandese Rovampera, davanti al francese Sebastien Ogier. Solo sesto Thierry Neuville, il belga della Hyundai paga un ritardo di 24 secondi da Evans. Spettacolare uscita di strada, per fortuna senza conseguenza, per l'italiano Fabio Andolfi con una Ford Fiesta. Domani la seconda tappa con altre 4 prove speciali.



