CAMPIONATO ITALIANO Rally Due Valli, Basso al comando dopo 6 PS Huttunen e Scandola inseguono a meno di un minuto.

Dopo le prime sei prove speciali è Giandomenico Basso a guidare il Rally Due Valli: seguono Huttunen e Scandola, attardati di 43" e 47". Vinta la prova d'esordio, Basso è tornato in testa imponendosi nella PS6. In mezzo i quattro successi di Crugnola, portatosi in vetta ma infine uscito di scena nell'ultima speciale disputata. Le ultime tre prove si corrono stasera.



