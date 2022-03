RALLY Rally: ecco i risultati dei piloti della Scuderia San Marino al Valle del Tevere

Ottimi risultati per i piloti della Scuderia San Marino nel Rally Valle del Tevere. Nelle Campionato Italiano Terra Storico da segnalare il secondo posto di Corrado Costa alle spalle dell'equipaggio italiano Tonelli-Debbi. Sesta posizione per Simone Gasperoni e ottava per Germano Bollini.

Anche nelle auto moderne possono festeggiare i sammarinesi grazie alla vittoria nella classe R3 di Davide Gasperoni, navigato dal presidente della Scuderia San Marino Roberto Selva, e di Maicol Lanci nella classe N2. Settimo posto assoluto, invece, per Jader Vagnini su Skoda Fabia.

