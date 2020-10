CIWRC Rally Elba: Fontana domina, Miele allunga in classifica Terzo successo nell'isola toscana per il pilota della Hyundai, dopo la doppietta 2014 e 2015. In testa alla generale rimane Simone Miele davanti a Rossetti e Pedersoli. Ultimo round del CIWRC a fine ottobre con il Rally Due Valli.

Ha dovuto attendere 496 giorni per tornare a trionfare in un rally del Campionato Italiano WRC. Corrado Fontana conquista l'edizione numero 53 del Rally Elba, terza prova in stagione. Il pilota comasco, a bordo della Hyundai i20 WRC, ha fatto la differenza soprattutto nella seconda tappa e nelle ultime 3 prove speciali, portandosene 2 a casa. Per Fontana è il terzo successo nell'isola toscana, dopo la doppietta ottenuta nel 2014 e 2015.

E con questa vittoria si rimescolano anche le carte per la classifica generale dove rimane saldamente in testa Simone Miele con la sua Citroen DS3 WRC. Il friulano, dopo essersi aggiudicato la prima prova speciale, ha poi gestito per guadagnare punti preziosi in ottica titolo. Ora il diretto rivale, Luca Rossetti, è a 24 punti, 4 in meno di Miele. Il pilota Hyundai è terzo a 12 secondi dal leader Fontana. Classifica cortissima, dettata anche dal quarto posto di Luca Pedersoli, sempre su Citroen. Il campione in carica ha avuto dei problemi allo start, condizionato da problemi alle valvole.

Tutto questo quando si arriva all'ultimo e decisivo round del CIWRC, in programma a fine ottobre (23-24 ottobre) a Verona con il Rally Due Valli.



