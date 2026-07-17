MONDIALE WRC
Rally Estonia: al comando Pajari davanti a Solberg
Con le prime sette prove speciali si è aperto il Rally di Estonia, nono appuntamento del mondiale WRC. Al comando della classifica c'è il finlandese Sami Pajari con un vantaggio di 14 secondi su Solberg e 16 sul francese Fourmaux. Quarto posto per Neuville, quinto per Sébastien Ogier. Il leader del mondiale Elfyn Evans accusa un ritardo di 50 secondi. Costretto al ritiro il giapponese Katsuta per una foratura all'anteriore sinistra.
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