WRC Rally Estonia: Kalle Rovanpera vince ancora Il pilota finlandese sale sul gradino più alto del podio e avvicina il primo titolo mondiale

Rally Estonia: Kalle Rovanpera vince ancora.

Altro decisivo passo verso la conquista del primo titolo mondiale. Kalle Rovanpera si conferma protagonista anche nel Rally di Estonia settimo appuntamento del programma mondiale. Il pilota finlandese ha praticamente dominato la gara. Al termine delle 24 prove speciali il 21enne della Toyota sale sul gradino più alto del podio con un vantaggio di 1 minuto sul britannico Evans, unico in grado di impensierire il leader della classifica mondiale. Decisiva la terza giornata di gara, con la pioggia che ha condizionato le speciali. Rovanpera ha trovato un percorso non ancora rovinato, mentre tutti i diretti concorrenti hanno dovuto fare i conti anche con un vero e proprio acquazzone. A fine giornata il pilota finlandese ha staccato il compagno di squadra che fino a quel momento era in testa. La Toyota Yaris numero 69 è rimasta a quel punto sempre al comando fino alla fine. Kalle Rovanpera vince e poi stravince, prendendosi anche il successo nella power stage con un vantaggio di 22 secondi sul compagno di squadra Evans che come già detto chiude secondo con un minuto di ritardo. Sul podio anche Ott Tanak a quasi 2 minuti. Quarto posto per Thierry Neuville. Rovanpera vince il quinto rally su sette in programma e allunga ancora in classifica. Il finlandese guida con 175 punti davanti a Neuville con 92 ed Evans con 79. Prossimo appuntamento il Rally della Finlandia dal 4 al 7 agosto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: