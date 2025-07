RALLY Rally Estonia: la prima volta di Oliver Solberg. Tanak nuovo leader. Lo svedese conquista il primo successo davanti all'estone e Neuville.

Rally Estonia: la prima volta di Oliver Solberg. Tanak nuovo leader..

Finisce con le lacrime di gioia di Oliver Solberg il Rally d'Estonia, il giovane svedese conquista la sua prima vittoria nel mondiale WRC e lo fa nell'ottavo appuntamento della stagione al termine di una prestazione impeccabile. Il pilota della Toyota chiude sul gradino più alto del podio davanti al padrone di casa Ott Tanak, secondo a 25 secondi. Sul podio anche Thierry Neuville, terzo a 48 secondi. È stata un'edizione del Rally di Estonia nel segno del pilota svedese che ha vinto 9 stage su 20, rimanendo al comando per 19 speciali. Un sogno che si avvera per Oliver Solberg. Sorride anche Tanak che si porta al comando della classifica mondiale per un solo punto su Evans. Il britannico chiude al sesto posto il rally. Accorcia sulla terza posizione Kalle Rovampera, quarto e con 138 punti in classifica, a tre da Ogier. È comunque un mondiale molto aperto che diventa ancora più interessante. Prossimo appuntamento in Finlandia a fine mese. Poi il WRC si sposterà in Sudamerica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: