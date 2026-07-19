Rally Estonia: prima vittoria per Sami Pajari

Sami Pajari conquista la sua prima vittoria nel Mondiale Rally al Rally d'Estonia, dominando la gara dal primo all'ultimo giorno. Il 24enne finlandese della Toyota ha imposto il ritmo fin dalle prime prove speciali, costruendo un vantaggio che gli ha permesso di controllare senza problemi il ritorno di Oliver Solberg. Per Pajari è il primo successo in carriera nel WRC e arriva al termine di una stagione molto costante, con sei podi e sette piazzamenti tra i primi quattro negli ultimi otto rally.

Oliver Solberg chiude secondo assoluto, ma si prende la soddisfazione di vincere la Power Stage e il Super Sunday, conquistando il massimo dei punti disponibili nella giornata conclusiva. Terzo posto per Adrien Fourmaux, bravo a difendersi dagli attacchi di Thierry Neuville, che termina quarto. Weekend più complicato invece per Sébastien Ogier, solo quinto al traguardo dopo non aver mai trovato il ritmo giusto, mentre il leader del mondiale Elfyn Evans, penalizzato dal ruolo di apripista sulle veloci strade estoni, riesce a rimontare fino alla sesta posizione. Takamoto Katsuta, secondo in classifica iridata, vede sfumare ogni possibilità di risultato a causa di una foratura e di un successivo ritiro venerdì, salvando soltanto un punto nella Power Stage. A completare la top ten troviamo Martins Sesks, Esapekka Lappi, Jon Armstrong e il beniamino di casa Robert Virves, che oltre al decimo posto assoluto conquista anche la vittoria nella categoria WRC2.

Il Mondiale riparte quindi dall'Estonia con Pajari che entra per la prima volta nell'albo d'oro del WRC e rilancia le proprie ambizioni, mentre la lotta per il titolo resta apertissima in vista del prossimo appuntamento.







